دولة عربية تقرر تمديد حظر التجول لمواجهة كورونا

وأصدرت وزارة الصحة التونسية، الأحد، بيانا تضمن العديد من الإجراءات العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ من 7 ديسمبر الى 30 ديسمبر، تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا.

وجاء قرار تمديد حظر التجول بعد "جلسات عمل" مع ممثلي الوزارات والقطاعات، والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحية الوقائية.



وتقرر مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع، ومواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.

كذلك تقرر اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء، مع رفع الكراسي في الساعة الرابعة بعد الظهر ومواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم.