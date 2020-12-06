دولة اوروبية تسجل 17272 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت السلطات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 61245. وبلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من مليون و723 ألف.

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