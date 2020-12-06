صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم



الاسكان -----------2

الاعلام-------------14

البياع -------------15

التاجي-------------8

التراث ----------- 5

الحرية -------------11

الدورة--------------3

الرحمانية ----------3

السيدية ----------- 7

الشالجية-----------6

الشرطة الخامسة-----5

الشرطة الرابعة ------3

الشعلة ------------- 5

الصالحية -----------3

الطارمية------------6

العامرية-------------6

العطيفية------------9

الغزالية---------------15

القادسية ------------- 6

الكاظمية -------------8

المحمودية------------4

المعالف -----------2

المنصور ------------20

النصر والسلام -------7

المواصلات ---------3

اليرموك -------------12

حي الجامعة-----------8

حي الجهاد------------9

حي الخضراء----------5

حي العدل -----------7

حي العامل-----------7

شارع حيفا -----------2

سويب -------------3

كرادة مريم -----------3

سكنة جانب الرصافة-----1 أبو غريب ---------19الاسكان -----------2الاعلام-------------14البياع -------------15التاجي-------------8التراث ----------- 5الحرية -------------11الدورة--------------3الرحمانية ----------3السيدية ----------- 7الشالجية-----------6الشرطة الخامسة-----5الشرطة الرابعة ------3الشعلة ------------- 5الصالحية -----------3الطارمية------------6العامرية-------------6العطيفية------------9الغزالية---------------15القادسية ------------- 6الكاظمية -------------8المحمودية------------4المعالف -----------2المنصور ------------20النصر والسلام -------7المواصلات ---------3اليرموك -------------12حي الجامعة-----------8حي الجهاد------------9حي الخضراء----------5حي العدل -----------7حي العامل-----------7شارع حيفا -----------2سويب -------------3كرادة مريم -----------3سكنة جانب الرصافة-----1 الشفاء: 322.. الوفيات: 1

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