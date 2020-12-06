إيطاليا.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ60 ألف حالة

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 564 حالة وفاة بكورونا اليوم الأحد، قياسا بـ662 في اليوم السابق، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الرسمية منذ بدء تفشي المرض في فبراير الماضي إلى 60078.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18887 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض عن 21052 في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و728 ألف حالة.



وأصبحت إيطاليا سادس دولة في العالم تتخطى الـ60 ألف حالة وفاة، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا.