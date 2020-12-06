وزير العدل والسفير الالماني يبحثان توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

بحث وزير العدل سالار عبد الستار، الاحد، مع السفير الالماني لدى العراق أوله دييل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وذكرت وزارة العدل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبد الستار استقبل، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة سفير جمهورية المانيا الاتحادية في العراق أوله دييل والوفد المرافق له".
واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، لاسيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل القريب" .
وثمن الوزير خلال اللقاء "دور الحكومة الالمانية في مساعدة العراق لمحاربته ضد عصابات داعش الارهابية"، داعيا الى "مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الانسان بالمناطق المحررة ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات داعش".
واكد ان "وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في تعزيز وتطبيق معايير حقوق الانسان وفقا للمنهاج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في شتى المجالات ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة.".
بدوره، اشار مدير عام دائرة العلاقات العدلية لعيبي الى "انه تم رفع مذكرة التفاهم بين الجانبين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها".
واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، لاسيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل القريب" .
وثمن الوزير خلال اللقاء "دور الحكومة الالمانية في مساعدة العراق لمحاربته ضد عصابات داعش الارهابية"، داعيا الى "مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الانسان بالمناطق المحررة ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات داعش".
واكد ان "وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في تعزيز وتطبيق معايير حقوق الانسان وفقا للمنهاج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في شتى المجالات ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة.".
بدوره، اشار مدير عام دائرة العلاقات العدلية لعيبي الى "انه تم رفع مذكرة التفاهم بين الجانبين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها".
من جانبه، اكد السفير الالماني ان محاربة داعش مهمة عالمية ، مبديا استمرار بلاده لدعم الحكومة العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق.وكذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات بين الطرفين.