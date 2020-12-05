الاعلام الامني تكشف حقيقة دفن 67 جثة مجهولة الهوية في بغداد

نفت خلية الاعلام الامني، السبت، الانباء التي كشفت عن دفن 67 جثة مجهولة الهوية في بغداد.



وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن قيام مصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها، وان الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها".



وأضافت أنه "بعد التدقيق والمتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع"، داعية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها وعدم الاعتماد على مصادر تنقل اخبار ومعلومات كاذبة".