النيران الصديقة تعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات من بوابة اشبيلية

2020-12-05 | 18:07
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حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً للغاية على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 11 من الليجا.
في الشوط الثاني، سجل فينيسيوس جونيور هدف، احتسب على ياسين بونو بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 56 بعد عرضية من فيرلاند ميندي.
إشبيلية أجرى تغييراته عن طريق دخول يوسف النصيري وسوسو، ولكن الثنائي لم يقدموا أي شيء حتى نهاية المباراة.
اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد، ليحقق النادي الملكي 3 نقاط هامة ويصعد للمركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما إشبيلية خامسًا ويتوقف رصيده عند 16 نقطة.
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