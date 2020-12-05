مباريات السبت المثير.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

في الدوري الإنجليزي ، يلتقي مانشستر سيتي مع فولهام، ومانشستر يونايتد يواجه وست هام، وتشيلسي يصطدم مع ليدز يونايتد، وذلك في مواجهات الأسبوع الـ11.

ونلتقي مع مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، حيث يلاقي ريال مدريد نظيره أشبيلية، وبرشلونة يواجه قادش، وأتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.



وفي الدوري الإيطالي ، يلعب يوفنتوس أمام تورنيو، وإنتر يلاقي بولونيا.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت بغداد، وتنقل على قناة beinsportsHd2.

مانشستر يونايتد × وست هام، تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت بغداد وتذاع عبر قناة beinsportsHd1.

تشيلسي × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 10 11 بتوقيت بغداد وتنقل على قناة beinsportsHd2.



مباريات الدوري الإسباني اليومريال مدريد × أشبيلية، تبدأ المباراة في تمام الساعة6:15 بتوقيت بغداد وتذاع المباراة على قناة beinsportsHd1.

أتليتكو مدريد × بلد الوليد، تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت بغداد وتنقل المباراة على قناة beinsportsHd3.

برشلونة × قادش، تقام المباراة في تمام الساعة 11 بتوقيت بغداد وتذاع المباراة على قناة beinsportsHd1.

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يوفنتوس × تورينو، تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت بغداد وتنقل على قناة beinsportsHd4.

إنتر × بولونيا، تقام المباراة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت بغداد ، وتذاع المباراة علي قناة beinsportsHd4.