جبهة سياسية تدعو الحكومة لتأمين اجراء الانتخابات بعيداً عن سطوة 'السلاح والتزوير'

دعت الجبهة العراقية للحوار الوطني، السبت، الحكومة إلى تأمين إجراء الانتخابات بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير وتاثيرات المال السياسي.



وذكر بيان للجبهة تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في خضم ما يمر به البلد من اوضاع معقدة ، ومن اجل العمل الجاد في استثمار الفرصة الاخيرة لإنقاذ البلد والمتمثلة بالانتخابات المبكرة ، ولغرض انتخاب برلمان يمثل الشعب العراقي بشكل حقيقي ويتمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق الاصلاح والاستقرار وتشكيل حكومة قوية تستطيع الحفاظ على سيادة البلد وتفرض القانون وتحقق العدالة، ندعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم ، فعلى الحكومة تامين اجراء الانتخابات بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير وتاثيرات المال السياسي".



وطالبت الجبهة، الكتل السياسية، بـ "احترام معاناة الشعب والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة التي غالبا ما تنعكس بشكل مدمر على وضع البلد ، وعلى المواطن ممارسة دوره بشكل فاعل في هذه المرحلة المفصلية ومراجعة مراكز التسجيل لتحديث البيانات البايومترية والتهيئة للمشاركة الواسعة في الانتخابات لقطع الطريق على المزورين والمتاجرين بمعاناة ابناء بلدهم ، وانتخاب الاصلح من اجل اختصار الزمن في الاصلاح وتامين مستقبل الاجيال".

