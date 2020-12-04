اخماد حريق اندلع في مجمع سكني وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل عدد من الكرفانات السكنية التابعة الى وزارة النقل في مجمع السكك السكني في منطقة الصالحية خلف مستشفى ابن البيطار".واشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت في احتواء وتطويق النيران التي طالت 6 كرفانات سكنية مشيد من الواح السندويچ بنل سريع الاشتعال وابعدت النيران عن الكرفانات المجاورة للمحترقة منها وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية ".

وتابع البيان انه "وعلى اثر ذلك تم طلب فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ".