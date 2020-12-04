الموقف الوبائي.. 1855 اصابة بكورونا و1909 حالة شفاء

اعلنت وزارة الصحة تسجل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينما بلغت حالات الشفاء ١٩٠٩ حالة، و 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وفي ادناه نسخة مصورة للموقف:

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