عندليب الفرات يُجبر القيثارة الخضراء على التعادل في دوري الكرة الممتاز

2020-12-03 | 16:09
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واصل نادي الشرطة نتائجه المتذبذبة بعد تعادله امام نفط الوسط 1-1 في المباراة التي احتضنها ملعب كربلاء الدولي في اطار منافسات الاسبوع السادس من الدوري الممتاز بكرة القدم.
وافتتح فريق القيثارة اهداف المباراة في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب امجد عطوان، لكن عندليب الفرات عاد بقوة وعدل النتيجة في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب سجاد جاسم.
وبهذا التعادل وجد الشرطة نفسه في المركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما بلغ نفط الوسط النقطة 13 في صدارة الترتيب العام.
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