اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1550 حالة جديدة للشفاء، فيما اشارت الى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بالفيروس. في ادناه نسخة مصورة لموقف اليوم:

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2039 إصابة بكورونا و1550 حالة شفاء جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.