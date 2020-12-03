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جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل

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نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ24 المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مجموعة نقاط، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

 

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