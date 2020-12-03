إحذروا مخاطر ارتداء الكمامات السوداء!

وتابعت قائلة: "أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء. تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة. وإذا كان القناع مصنوعًا أيضًا من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. أنصح باختبار الأقنعة القطنية".

وقالت موروزوفا: "يمكن أن تسبب الأقنعة الواقية الملونة المصنوعة من مواد صناعية، حساسية في الجلد".

ولفتت موروزوفا إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.

وأضافت الخبيرة: "أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء، يجب اختبار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل، فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة".