وزير النفط يؤكد حرص الحكومة والوزارة على التعجيل بخطط استثمارالغاز

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الخميس، حرص الحكومة والوزارة على التعجيل بخطط استثمار الغازالمصاحب من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة والتعاون بين الجهد الوطني والشركات العالمية الرصينة، وصولاً الى تحقيق أهداف الوزارة في هذا المجال.

وقال اسماعيل خلال زيارته الى شركة غاز الجنوب في محافظة البصرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوزارة تحرص على التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة".

واضاف اسماعيل ان "الوزارة وضعت خطط قصيرة ومتوسطة المدى للاستثمار الامثل للغاز المصاحب وأيقاف حرقه وتحويله الى طاقة نظيفة لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية ورفد جميع الصناعات ذات العلاقة بهذا النوع من الوقود".

يذكر ان العراق تعاقد مع كبيرات الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب بعد ان كان يحرق بكميات كبيرة ، في حين ما يزال يستورد الغاز الجاف من ايران لاستخدامه كوقود للمحطات الكهرباء.