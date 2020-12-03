بعيداُ عن القهوة… 4 طرق صحية للاستيقاظ باكرا بنشاط!

وقال موقع "سي نت" الأميركي إن الكافيين قد يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، لكن تناول نسبة مرتفعة من هذا المنشط قد يعود عليك بالتعب والإهاق.
في التقرير التالي، نستعرض معكم 4 طرق للاستيقاظ جيدا بدون الحاجة إلى القهوة.
- اشرب الماء: يفقد الجسم كمية من السوائل أثناء الليل، مما قد يساهم في الجفاف عند الاستيقاظ. ويؤدي جفاف الجسم إلى شعور بالإرهاق والنعاس. وينصح الخبراء بشرب كمية كافية من المياه مباشرة بعد الاستيقاظ (كوب كبير).
- تناول الأطعمة الصحية: يوصي المتخصصون في التغذية بضرورة التركيز بعد الاستيقاظ على الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، مثل البيض والعصائر. حيث يحتوي البيض على البروتين والفيتامينات والماء، كما تعد العصائر الخيار الأمثل لتوليد الطاقة وزيادة المغذيات ومضادات الأكسدة.
- ممارسة الرياضة: على الرغم من أن الإنسان حين يقضي ليلة سيئة لا يشعر برغبة في فعل أي شيء، إلا أنه من المستحسن أن يقاوم ذلك الشعور وينهض لممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي أو الجري الخفيف. هذا الأمر سيدفعك للشعور بالانتعاش دون إرهاق جسمك.
- القيلولة: يمكن أن تساعدك قيلولة قصيرة (حوالى 20 دقيقة) على الشعور بالحيوية، إذا قمت بذلك بشكل صحيح، أي أن تغفو في وقت مبكر من اليوم، وليس في وقت قريب من موعد نومك المعتاد.
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