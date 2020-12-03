الدولار ينزلق إلى أدنى مستوى في عامين ونصف بسبب تفاؤل اللقاح والتحفيز

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس حيث راهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن والبدء المتوقع للقاحات COVID-19 سيدعم الأصول الأكثر خطورة.

بينما فشل المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن إغاثة جديدة للاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء ، كانت هناك إشارات مبكرة على أن اقتراحًا من الحزبين بقيمة 908 مليار دولار قد يكتسب زخمًا.

ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف مع الطرفين يواجهان أيضًا موعدًا نهائيًا في 11 كانون الاول لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالاغلاق.

ووافقت بريطانيا يوم الأربعاء على لقاح COVID-19 طورته شركتا Pfizer و BioNTech وقالت إنها ستبدأ في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل كل هذا يخفف المخاوف بشأن فقدان الانتعاش الاقتصادي زخمه.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.948 واستقر آخر مرة عند 90.992.

وكانت العملة الأمريكية في موقف ضعيف مقابل معظم العملات الأخرى ، باستثناء الين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا ، والذي استقر مقابله الدولار عند 104.47 ين.

وتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.7409 دولار ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات انتعاش الاقتصاد الأسترالي أكثر من المتوقع في الربع الثالث.

وتم تداول اليوان الصيني في الخارج عند 6.5478 مقابل الدولار ، بالقرب من أعلى مستوى له في 2-1 / 2 الذي لامسه الشهر الماضي ، مع الحفاظ على قوته على خلفية التوقعات بأن البيت الأبيض في بايدن سيكون أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الصيني.

واستقر الجنيه البريطاني بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ، وتم تداوله مؤخرًا دون تغيير عند 1.3387 دولار بعد تداول متقلب يوم الأربعاء حيث تتطلع الأسواق إلى ما إذا كان يمكن لبريطانيا والاتحاد الأوروبي إبرام صفقة تجارية.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.0٪ لتصل إلى 19043 دولارًا ، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوى لها عند 19،918 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.