بعد لقاءه رئيس الجمهورية.. الخنجر يلتقي الكاظمي

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير بحث مع الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر مجمل التحديات التي تواجه الحكومة.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومجمل التحديات التي تواجه الحكومة".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى الاثنين الماضي، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، وبحث معه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الامن والاستقرار، وتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية.

وشددا ايضا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلد، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان سلامة المواطنين.