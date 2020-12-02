تجاوز مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 64 مليون حالة، وبلغت الوفيات حوالي مليون و486 ألفا، وفق أحدث البيانات المتاحة اليوم من منصة "ورلد ميتر" (Worldometer) للإحصاءات. وسجلت أميركا أمس رقما قياسيا جديدا من حيث عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون حاليا في المستشفيات، إذ بلغ عددهم نحو 99 ألفا، وفقا لمشروع "كوفيد تراكينغ" (The Covid Tracking Project). ويتركز قسم كبير من هذه الحالات بعدد من ولايات الغرب الأوسط، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.



والولايات المتحدة من أكثر بلدان العالم تسجيلا للوفيات والإصابات بكوفيد-19، وتشهد منذ أسابيع طفرة وبائية جديدة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. حصيلة كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.