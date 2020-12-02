دولة عربية تعلن تصاعد إصابات كورونا

ووجه المجلس بتوجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.