رئيس الجمهورية يدين 'جريمة' اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده

أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، عن إدانته "جريمة" اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.
وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، ورفض كافة أعمال العنف والاعتداءات التي تطال أمن الدول وسلامة مواطنيها مهما كانت دوافعها، واعرب عن إدانته لجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده"، مشيراً الى "ضرورة منع التصعيد وحماية الأمن والاستقرار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".
وأوضح صالح، أن "العراق ينطلق من إيمانه المطلق في رفض أعمال العنف والتوترات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى للنأي عن الصراعات والنزاعات التي تؤثر على أمنه واستقراره الداخلي، ويدعم بقوة التكاتف والتعاون الإقليمي والدولي من اجل إرساء السلام وترسيخ الاستقرار لبلدان وشعوب المنطقة".
من جانبه، اكد السفير مسجدي التزام بلاده بدعم أمن استقرار العراق، وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع البلدين والشعبين الجارين.
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