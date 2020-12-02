بعد رفعها دون رجعه.. مواطنون بالسيدية يناشدون وزير الكهرباء بالتدخل وإعادة محولة شارع الضيافة

وقال المواطن مصطفى رضا من اهالي المحلة في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسبي الصيانة في وزارة الكهرباء بمنطقة السيدية اقدموا قبل اكثر من اسبوع على رفع المحولة الكهربائية التي تغذي بمحلتنا نحو 300 دار بسبب عطلها، ولم يتم استرجاعها حتى اللحظة".وأضاف رضا "ليس امرا طبيعيا ان تُحرم في ظل درجات الحرارة المرتفعة من الماء الساخن بسبب حاجة السخانات الكهربائية الى فولتية قوية لا تمنحها سوى الكهرباء الوطنية"، داعيا وزير الكهرباء الى "التدخل شخصيا واصلاح الاعطال لإعادة الكهرباء الوطنية المقطوعة على سكان المنطقة منذ اكثر من عشرة أيام".

الى ذلك، طالب المواطن (من ساكني المنطقة) ضياء الدين علي، بـ "ضرورة أن تكون هناك صيانة او ادامة بشكل دوري لمحولات الكهرباء نسبة للحمولات الكبيرة عليها بسبب التجاوزات وغيرها"، داعيا الوزارة الى الاسراع، بـ "اصلاح المحولة المرفوعة من محلة 827 زقاق (1) في منطقة السيدية واعادتها للحاجة الكبيرة الى تشغيل السخانات الكهربائية على اقل تقدير، نسبة لانخفاض درجات الحرارة هذه الايام".