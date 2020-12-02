وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 63.7 مليون إصابة حتى الآن.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء.
ويخشي الخبراء والمختصون في الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس بعد أيام من عيد الشكر، نتيجة الاحتفالات والاختلاط الذي قد يفاقم الوضع الوبائي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا حادا بوفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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