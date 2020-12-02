مقتل وإصابة عدد من العمال بحادث دهس عند حاجز بيت لحم الشمالي

أفادت مراسلتنا بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث دهس من قبل حافلة عند حاجز بيت لحم الشمالي.

وقالت مصادر محلية لوسائل الإعلام إن سيارات الإسعاف نقلت عددا كبيرا من المصابين للمستشفيات الاسرائيلية. واضافوا "ان حافلة نقل الركب وبينما خرج العمال من حاجز 300 أكملت سيرها باتجاه العمال ما أدى لدهسم وادت إلى إصابة عدد من العمال.

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