ريال مدريد يواصل ترنحه ويخسر مجدداً امام شاختار في دوري الابطال

2020-12-01 | 20:49
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فاز فريق شاختار دونستيك الأوكراني، بهدفين نظيفين، على نظيره ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولمبيسكي"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
وفي الدقيقة 29، حرم أناتولي تروبين، حارس مرمى أصحاب الأرض، أسينسيو من إحراز هدف ثانٍ.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن دينتينهو من إحراز الهدف الأول لـ شاختار في الدقيقة 57.
وبالدقيقة 82، سجّل لاعب الكيان الصهيوني، مانور سولومون، هدف شاختار الثاني في مرمى الحارس كورتوا.
الهزيمة أوقفت رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الثانية، قبل مباراة من نهاية دور المجموعات، فيما أصبح رصيد شاختار 7 نقاط، واحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الملكي.
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