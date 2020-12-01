إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني للقبول بالجامعات والكليات الأهلية

اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، عن إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اطلقت استمارة التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2021 واستمرارها الى غاية الـ15 من كانون الاول الحالي"، مبينا ان "الطالب الراغب بالتقديم سيتاح أمامه تثبيت أربعة خيارات وأن مبدأ المفاضلة بالمعدل سيكون معتمدا في القبول للدراسة الصباحية أو المسائية".

واضاف انه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا فإنه لا يسمح في الوقت نفسه للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا".