كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن تغييرات في قيادة الشرطة الاتحادية. وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم تكليف العميد الركن محمد قاسم الفهد قائداً للفرقة الآلية الشرطة الاتحادية". واضاف انه "تم تكليف اللواء محمد جواد الساعدي قائداً للفرقة الأولى شرطة اتحادية".

كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في الشرطة الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.