وبين أن "الهيئة التطبيعية باشخاصها تفهمت الموضوع واكدت على تواجد الطرفين لحل ذلك الاشكال والذي من المفترض بعد انتهاء المباراة امام زاخو والتي ستقام يوم الخميس المقبل لحساب الجولة السادسة من المسابقة".
ولفتت الى ان "العقوبة التي صدرت بحق اللاعب حسين جبار ظالمة ولاتستوجب كل ذلك كون مشرف فريق امانة بغداد استفز اللاعب بشكل كبير وامام انظار عدسات الكاميرا اضافة الى سحب اللاعب ودخوله ارض الملعب وتعرض المدرب القدير ايوب اوديشو الى السب والشتم".
وأضافت الهيئة الادارية للنادي أن "فريقنا تعرض إلى غبن وظلم كبير من خلال الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت من قبل الحكم زيد ثامر ومشرف المباراة"، لافتا إلى أن "ضربة جزاء التي احتسبت ضد فريقنا فيها غبار كبير فضلا عن الطرد الغير مبرر بحق حارس المرمى محمد صالح كون هذه الحالة كانت شبيهة في مباراة فريقنا امام الصناعات الكهربائية ضمن الجولة الثالثة والتي اكتفى فيها الحكم بانذار حارس المرمى فهد طالب".
وأشارت الى أنها "شاهدت تواجد امين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان في غرفة الحكام ومن ثم التوجه إلى غرفة ملابس فريق امانة بغداد والغريب في الموضوع ان محمد فرحان نائب رئيس نادي امانة بغداد علق عضويته في النادي بعدما تولى منصب امين سر الهيئة التطبيعية فكيف يحق له التواجد في هذه الأماكن".
وتابعت الهيئة الادارية لنادي القوة الرياضي "على لجنة الانضباط اعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق نادينا العريق ، فضلا عن تسمية اسماء قادرة على قيادة المباريات الى بر الامان من حكام ومساعدين ومقيمين ومشرفين حتى لايتعرض أي نادي إلى ظلم وقرارات خاطئة تؤثر على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز".
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة القوة الجوية تستغرب عقوبة حسين جبار وتعتبره قراراً وظالماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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