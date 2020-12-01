محافظة بغداد تحدد تسعيرة جديدة للأمبير وآلية تشغيل المولدات

حددت محافظة بغداد، الثلاثاء، تسعيرة جديدة للأمبير وآلية تشغيل المولدات في العاصمة.



وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بدأ بالتحسن وسيكون بشكل افضل في الايام المقبلة وبناءً على توجيهات المحافظ تقرر اعتماد الية التشغيل للمولدات وتسعيرة الامبير حيث يكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى وحتى الساعة الواحدة ليلا وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية (٦) ستة الاف دينار".

وأضاف البيان أن "المحافظة حددت سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ب (١٠) عشرة الاف دينار".