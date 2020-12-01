صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



أبو غريب -------------55

الإسكان---------------1

الاعلام---------------24

البياع-----------------7

التاجي----------------19

التراث-----------------2

الحارثية----------------1

الحرية----------------15

الخطيب---------------4

الدورة----------------43

الرحمانية--------------9

السيدية---------------8

الشالجية ---------------1

الشعلة----------------3

الصالحية--------------1

الطارمية --------------18

العامرية---------------8

العطيفية --------------3

العلاوي---------------3

الغزالية ---------------10

القادسية--------------5

الكاظمية -------------21

اللطيفية--------------3

المحمودية------------9

المعالف--------------2

المكاسب -------------2

المنصور --------------14

المواصلات------------2

الوشاش--------------8

اليرموك--------------8

جكوك---------------2

حي الجهاد-----------12

حي الخضراء----------6

حي العامل-----------15

حي العدل------------5

حي الفرات------------7

سبع البور -------------4

ناحية الرشيد-----------1

سكنة جانب الرصافة-----5 أبو دشير--------------1أبو غريب -------------55الإسكان---------------1الاعلام---------------24البياع-----------------7التاجي----------------19التراث-----------------2الحارثية----------------1الحرية----------------15الخطيب---------------4الدورة----------------43الرحمانية--------------9السيدية---------------8الشالجية ---------------1الشعلة----------------3الصالحية--------------1الطارمية --------------18العامرية---------------8العطيفية --------------3العلاوي---------------3الغزالية ---------------10القادسية--------------5الكاظمية -------------21اللطيفية--------------3المحمودية------------9المعالف--------------2المكاسب -------------2المنصور --------------14المواصلات------------2الوشاش--------------8اليرموك--------------8جكوك---------------2حي الجهاد-----------12حي الخضراء----------6حي العامل-----------15حي العدل------------5حي الفرات------------7سبع البور -------------4ناحية الرشيد-----------1سكنة جانب الرصافة-----5 الشفاء: 370.. الوفيات: 1

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