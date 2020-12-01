النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة للشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، ان صادرات العراق لشهر تشرين الثاني بلغت اكثر من 81 مليون برميل وبايرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت ، 81 مليونا 262 الفا و 376 برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة 3 مليار و394 مليونا و 988 الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة 78 مليون و190 الف و 444 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليونا و 819 الفا و 169 برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت 252 الف و763 برميل" .

واشارت الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و 709 الف برميل"، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا ".