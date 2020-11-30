السعودية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي

ومن المقرر أن تقلع الرحلة الإسرائيلية المقبلة إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي، قال مصدر أمريكي إنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنير وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.



وحسب الموقع الإسرائيلي فإن "الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية".