تراجع عدد الإصابات اليومي بكورونا في لبنان

تراجع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، فإنه تم تسجيل 1000 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي اليوم بالمقارنة مع 1266 حالة إصابة بالأمس، بالإضافة إلى وفاة 14 شخص بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، قد أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق مع شركة "فايزر" من أجل تسليم لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل.
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