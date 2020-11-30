أعلنت الحكومة الجزائرية، الإثنين، تمديد الحجر الصحي الليلي في 34 ولاية لأسبوعين إضافيين، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويمتد الحجر الصحي في المدن الـ34 من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.
كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 كانون الأول.
وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 كانون الأول.
وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تمدد الحجر الصحي أسبوعين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.