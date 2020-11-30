الصدر يحذر من إيصال 'الفاسدين' للحكم مرة أخرى

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، من إيصال "الفاسدين" للحكم مرة أخرى، معتبراً أن من لم يشترك بالانتخابات المقبلة يتحمل مسؤولية ذلك. وأدناه نص تغريدة للصدر نشرت في "تويتر":

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