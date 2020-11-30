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2020-11-30 | 16:25
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يتجه بعد قليل وفد المنتخب الوطني بكرة السلة، الى العاصمة بغداد بعد خوضه مباراتين في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
وقال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني يتواجد في مطار البحرين منذ الساعة العاشرة صباحاً".
واوضح ان "الوفد تواجد في المطار مبكراً بالرغم من ان موعد إقلاع الطائرة عند الساعة السابعة للخلاص من السجن القسري والحجر".
وبين العميدي، أن "اللاعبين علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم، مستمرون بالحجر الصحي لاصابتهم بفيروس كورونا وسيعودون الى العراق في الخامس من الشهر المقبل".
يذكر ان المنتخب الوطني خسر أمام البحرين بنتيجة 95-93 وامام لبنان بنتيجة 78-69.
كانت هذه تفاصيل خبر هرباً من 'الحجز'.. وطني السلة في مطار المنامة قبل 9 ساعات من موعد الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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