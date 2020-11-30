جلال حسن ينتصر على كورونا

2020-11-30 | 15:45
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أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا عن اكتساب حارس مرمى منتخبنا الوطني "جلال حسن" والمدرب المساعد السلوفيني "التش"، الشفاء التام من الفيروس.
وجاءتْ نتائج المسحة، التي جرت اليوم الاثنين في الامارات، "سلبية"، ما يعني شفاءهما التام من الفيروس، بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، وخضوعهما للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك، على أمل عودتهما الى العراق مساء يوم غدٍ الثلاثاء.
يشارُ إلى أن الحارس جلال حسن والمدرب المساعد لمنتخبنا الوطني التش، قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام اوزبكستان بالسابع عشر من الشهر الجاري والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف.
يشارُ إلى أن الحارس جلال حسن والمدرب المساعد لمنتخبنا الوطني التش، قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام اوزبكستان بالسابع عشر من الشهر الجاري والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف.
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