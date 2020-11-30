الملاريا.. الوفيات الناجمة عنه ستتجاوز وفيات كورونا

وكشفت المنظمة أن "أكثر من 409 آلاف شخص في العالم معظمهم من الرضع في أفقر مناطق أفريقيا ماتوا بالملاريا العام الماضي".

وأضافت أن "هذا العدد سيرتفع على نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب كورونا".

وقال بيدرو ألونسو مدير برنامج الملاريا في المنظمة إن "الخدمات تعطلت بسبب كورونا، والتقديرات تشير لزيادة وفيات الملاريا ما بين 20 ألفا و100 ألف بجنوب الصحراء في أفريقيا ومعظمهم من الأطفال الصغار".

وأضاف ألونسو أن "عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا، وعلى الرغم من التحديات بسبب كورونا فإن عدة دول كافحت للحد من انتشار المرض".

وأوضح تقرير للمنظمة أن "الوصول إلى عالم خال من الملاريا في المستقبل القريب أمر مستبعد، وبعض الدول الأفريقية الأكثر تضررا تكافح الملاريا منذ 2016".

وبسبب الانتقال المستمر للملاريا من خلال البعوض بعدة مناطق في العالم، فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض الذي لا يزال يتسبب في وفاة طفل كل دقيقتين.

وعلى الرغم من ذلك تحول تركيز التمويل والاهتمام على مستوى العالم إلى مقاصد أخرى مما جعل وفيات الأطفال أكثر بسبب الملاريا.