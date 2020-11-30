اجتماع عراقي اسباني بشأن كرة القدم النسوية

رياضة 2020-11-30 | 15:31 306 مشاهدة عقدت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية، برئاسة أزهار محمد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة النسوية لرابطة الدوري الاسباني، وذلك للتباحث في الأمور والقضايا التي تسهم في الارتقاء بواقع الكرة النسوية.



وأضافت "حرصت اللجنة النسوية، في الاجتماع، على ضرورة توسيع القاعدة ونشر لعبة كرة القدم النسوية في المدارس والتربيات في المحافظات كافة، على أمل اكتشاف اللاعبات الموهوبات اللائي لديهن القدرة على الإبداع، ورسم مستقبلٍ زاهر لهن مع المنتخبات الوطنية". وقالتْ رئيسة اللجنة، أزهار محمد في بيان للتطبيعية انه "تم الاتفاق، في الاجتماع، على فتح آفاق التعاون مع وزارة التربية/ الدائرة العامة للتربية الرياضية ، بشأن إقامة الأنشطة والبطولات الخاصة لكرة القدم (الصالات والمكشوفة)، ابتداءً من رياض الأطفال وصولا لجميع المراحل الدراسية".وأضافت "حرصت اللجنة النسوية، في الاجتماع، على ضرورة توسيع القاعدة ونشر لعبة كرة القدم النسوية في المدارس والتربيات في المحافظات كافة، على أمل اكتشاف اللاعبات الموهوبات اللائي لديهن القدرة على الإبداع، ورسم مستقبلٍ زاهر لهن مع المنتخبات الوطنية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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