الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 'فوراً' إلى أمانة مجلس الوزراء

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 "فوراً" إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

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