ترامب 'يتمنى' الشفاء العاجل لبايدن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة، والرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.
وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص وفقا لمكتبه.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المرشح الديمقراطي بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.
وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المرشح الديمقراطي بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.
وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع.
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