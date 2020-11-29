خلال 24 ساعة.. دولة أوروبية تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل تراجعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم السبت، حيث تم تسجيل 686 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا إجمالا 54904 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

