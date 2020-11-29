تراجع ترتيب العراق في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير وفقاً لوكالة الأنباء العراقية إن "العراق تراجع إلى الترتيب الـ20 بعد أن كان في الترتيب الـ11 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تراجع أيضاً إلى الترتيب الـ22 بعد أن كان في الترتيب العالمي الـ12 من حيث عدد الوفيات بكورونا".

وأكد على "عدم إمكانية الحكم حاليا بانحسار الوباء، خاصة ونحن في فصل الشتاء، والذي يحتمل أن تزداد فيه الإصابات أسوة بدول العالم".

وأشار إلى أن "استمرار نزول عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يعطي إشارة إلى انحسار الوباء، بسبب تحقق مناعة مجتمعية واسعة، ساهمت بتقليل فرص انتقال الوباء".