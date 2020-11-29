دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، الى التهدئة وفتح صفحة جديدة في مدينة الناصرية. ونقل حديث الكاظمي، الى اهالي الناصرية مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وتوجه فريق "خلية ازمة ذي قار" برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، الى المحافظة بعد الاحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول الأعرجي.. الكاظمي يدعو الى التهدئة في الناصرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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