نادي أمانة بغداد يكرم حامي عرينه بدرع الإبداع

وذكر بيان للنادي ان "رئيس نادي امانة بغداد فلاح المسعودي، كرم نيابةً عن أعضاء الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد، بتكريم سرهنك محسن، حارس مرمى الفريق الأول، مساء اليوم الأحد، بدرع الإبداع، وذلك تقديراً لما قدمه سرهنك هذا الموسم مع الفريق الأول، وظهوره بمستوى مميز في مباراة النادي أمام نظيره القوة الجوية، والتي انتهت نتيجتها لصالح اسود العاصمة بهدف واحدٍ دون رد".

وأشارَ المسعودي، خلال التكريم، إلى أن "الحارس قدم مستوى استثنائياً هذا الموسم، وكان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه".

من جانبهِ، أعرب، سرهنك محسن، عن سعادته بتقدير وتكريم إدارة نادي امانة بغداد، وحرصها على الدعم المتواصل لجميع اللاعبين. مشيرا إلى ان "المستوى الذي ظهر عليه كان بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مدرب الحراس، هيثم خليل، في تدريب الحراس، وكانت لمساته واضحة على باقي زملائي الحراس، بما يعودُ بالنفع على الفريق بشكلٍ كامل".