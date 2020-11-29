مدير صحة الكرخ يدعو المواطنين للتعاون مع الفرق الصحية لتلقيح أطفالهم

دعا مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، المواطنين الى التعاون مع الفرق الصحية لتلقيح أطفالهم.



وطالب الحجامي المواطنين بـ" التعاون مع لفرق الصحية من أجل تلقيح أطفالهم حفاظاً على حياتهم، فيما دعا المواطنين الى عدم التردد لزيارة المراكز الصحية لتلقيح أطفالهم عند الفرق الثابتة لأن لها مكانات مخصصة بعيداً عن تأثيرات وقال الحجامي في بيان تلقت السوموية نيوز نسخة منه، ان "الفرق الطبية والصحية في مناطق أطراف بغداد تقوم بالحملة التطعيم ضد شلل الأطفال شبه الوطنية في مناطق التاجي وأبو غريب والمحمودية، من أجل إعطاء اللقاح لأطفالنا دون سن الخامسة".وطالب الحجامي المواطنين بـ" التعاون مع لفرق الصحية من أجل تلقيح أطفالهم حفاظاً على حياتهم، فيما دعا المواطنين الى عدم التردد لزيارة المراكز الصحية لتلقيح أطفالهم عند الفرق الثابتة لأن لها مكانات مخصصة بعيداً عن تأثيرات كورونا ".

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