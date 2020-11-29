الاتصالات تؤكد جاهزيتها لتسلُّم الرخصة الرابعة

ونقلت وكالة اللنباء العراقة عن المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني قوله، إن "عمليات الصدمة أسفرت عن رفع عدد كبير من التجاوزات، وكشف بعض السعات غير القانونية، التي تمت السيطرة عليها عبر الشبكة الالكترونية".وأضاف أن "السرقات تمت السيطرة عليها بثلاثة أهداف، ورصدها 350 مليون دينار شهرياً"، مشيراً إلى أن "أقل التقديرات هي سرقة مليارات دينار شهرياً كانت تهرب من الانترنت، الامر الذي يؤدي إلى هدر في المال العام من قبل هذه الشركات".

وأكد أن "الوزارة جاهزة لتسلُّم الرخصة الرابعة، من اجل توفير خدمات أسرع للمواطنين عبر الكيبل الضوئي، وعبر الشركات الخلوية، كون الوزارة تملك العديد من الخبراء في هذا المجال"، لافتاً إلى أن " الوزارة تعمل من أجل استحصال الرخصة الرابعة