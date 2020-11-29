بالفيديو.. أبواب الأولمبية توصد بوجه عبد الإله

رياضة 2020-11-29 | 13:34 357 مشاهدة فوجئ رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الإله، بمنعه من دخول مقر اللجنة في بغداد. ومنعت القوات الامنية دخول عبد الإله الى مقر اللجنة وتم غلق جميع الابواب أمامه. ويأتي هذا الاجراء بعد بعدما أصدر مجلس القضاء الاعلى، حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري.





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