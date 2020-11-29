مجلس القضاء يعقد جلسته الدورية ويتخذ قرارات عدة

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المجلس اقر ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل".

واضاف ان "المجلس وجه بعقد الاجتماعات مع السادة قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية".



واوضح اعلام القضاء، ان" المجلس قرر دراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية مع زيادة ايام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين".